Piauí registra 47 casos confirmados de Covid-19 e sete mortes

A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) divulgou na noite deste sábado (11) mais um boletim epidemiológico informando a evolução da pandemia do Novo Coronavírus no Estado. De acordo com os últimos dados, o Piauí apresenta atualmente 47 casos confirmados para a doença, sete mortes e 1.060 casos descartados mediante realização e exames laboratoriais.



Os três últimos pacientes confirmados com Covid-19 são todos de Teresina. Trata-se, segundo a Secretaria, de um homem de 41 anos e duas mulheres, uma de 46 e uma de 68 anos. Vale lembrar que a Sesapi não divulga mais a quantidade casos suspeitos da doença, porque conforme declarou o Ministério da Saúde, o Brasil não registra mais casos de transmissão comunitária, o que significa dizer que a população inteira é considerada suspeita de ter o Coronavírus, independentemente de apresentar ou não os sintomas.



Piauí já tem 44 casos confirmados de Covid-19 com sete mortes - Foto: Reprodução

Ex-deputado Leal Júnior recebe alta médica

O ex-deputado estadual Sebastião Leal Júnior recebeu alta médica neste sábado (11) após ter sido diagnosticado com Covid-19 na semana passada. Ele passou sete dias internado no Hospital Unimed da Primavera e respondeu satisfatoriamente ao tratamento. Por meio de nota, a unidade médica informou que Leal Júnior foi liberado estável e sem queixas.

Confira a nota da íntegra

O Hospital Unimed Primavera informa que o paciente Sebastião Leal Júnior evoluiu satisfatoriamente durante a internação que hoje completava o 7º dia. Como apresentou melhora do padrão respiratório e laboratorial, sem necessidade de oxigênio suplementar há mais de 96h, o paciente recebeu alta nesta tarde, estável e sem queixas. Teresina, 11 de abril de 2020 Dr. Rafael Correia Lima Diretor Técnico do Hospital Unimed Primavera CRM-PI 3681

Maria Clara Estrêla