Piauí registra 30ª morte por Covid-19. Número de infectados sobe para 949

A Secretaria Estadual da Saúde (SESAPI ) confirmou mais uma morte por coronavírus no Piauí. Um homem, de 73 anos, natural de Colônia do Gurguéia , faleceu no Hospital Tibério Nunes, em Floriano. Ele tinha histórico de hipertensão.

De acordo com os dados da SESAPI, foram confirmados mais 74 casos de Covid-19 e registrados novos casos da doença em Boa Hora. Com isso, 77 municípios do Piauí passam a ter casos confirmados do novo coronavírus.

Dos casos positivados nesta terça-feira (5), sao 33 mulheres e 41 homens, com idades que variam de 8 anos a 80 anos.

O total de casos confirmados no Estado até agora é de 949 e o número de mortos é 30.

Com informações da Secretaria Estadual da Saúde do Piauí