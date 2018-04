Piauí reduz em mais de 50% casos de dengue e chikungunya

Com campanhas e ações intensivas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) junto aos municípios, o Piauí reduziu em mais de 50% a incidência de arbovirores como dengue e chikungunya. O boletim da 15º semana epidemiológica aponta que os casos de chikungunya caíram 54,6%, foram 169 em 15 municípios e, no mesmo período do ano passado, foram 372 em 24 municípios.

Os casos de dengue representam uma redução de 50,9%. Este ano foram 686 casos em 39 municípios, já ano passado foram 1.397 casos em 67 municípios. O Piauí tem 5 casos suspeitos de zika vírus.

Apesar da constante redução dos casos de dengue, zika e chikungunya, a população deve reforçar os cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor dessas doenças que, logo após o período chuvoso, deve se manifestar com maior intensidade.

Por conta disso, a Secretaria da Saúde iniciou a campanha educativa “Aqui não, Mosquitão”, chamando a população para eliminar larvas e mosquitos da dengue. Com descontração e humor, a campanha foca que o Aedes pode estar onde nem se imagina e que não aparece de surpresa.

Por isso, fique atento a estas recomendações:

• evitar o acúmulo de água em garrafas, vasilhames, latas, pneus, pratos sob vasos de plantas;

• manter vasilhames tampados;

• manter ambientes limpos;

• tampinhas de garrafas, cascas de ovos e folhas também poder ser reservatórios d’água;

• manter caixa d’água cobertas.

Ccom