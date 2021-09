Piauí receberá mais de 80 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Estão previstas para chegar ao Piauí 80.270 doses de vacinas para combater a Covid-19. As 14.750 doses a FioCruz/AstraZeneca deverão chegar ao estado na tarde desta sexta-feira (24) e as 65.520 Pfizer/BioNTech no sábado às 15h30.



A distribuição às Regionais de Saúde deve ocorrer nos próximos dias. “Nós precisamos, definitivamente, avançar nossa cobertura vacinal e pedimos apoio aos municípios piauienses para que assim que estiverem com suas vacinas mobilizem sua população para comparecer aos pontos de aplicação. Com essas novas doses vamos avançar na proteção do nosso povo contra a Covid-19”, lembra o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.





Foto: Ascom / Sesapi

Os imunizantes contidos nessas duas novas remessas deverão ser utilizados para aplicação das segundas doses na população em geral, além das doses de reforço destinadas aos idosos com 70 anos ou mais que completaram o esquema vacinal a, pelo menos, seis meses, e aos pacientes imunossuprimidos. Neste último grupo, a aplicação deve ser feita após 28 dias da segunda. Também estão inclusas no lote de Pfizer/BioNTech as doses para os adolescentes de 12 a 17 anos.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!