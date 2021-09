Piauí receberá mais de 230 mil doses de vacinas contra a Covid-19

O Piauí recebe neste domingo (05) e na segunda-feira (06) novas doses de vacinas – Pfizer e Coronavac – contra a Covid-19. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), ao todo serão235.410 imunizantes destinadas ao estado, pelo Plano Nacional de Imunização.



“No domingo receberemos os lotes de CoronaVac e na segunda estão previstas as doses de Pfizer. Assim que todas as vacinas chegarem nossas equipes estão prontas para iniciar o processo de entrega às regionais de saúde, para que os municípios possam fazer as retiradas e fazerem a vacinação”, disse o secretário Florentino Neto.

Foto: Arquivo/ODIA

Ainda segundo a Sesapi, serão 15.210 doses Pfizer e 220.200 de Coronavac. Os imunizantes deverão ser utilizados na aplicação de primeira e segunda doses da população piauienses. Na última semana o estado recebeu do Plano Nacional de Imunização 230.942 doses de vacinas.

“Essas doses são de suma importância para acelerar a imunização dos piauienses. Por isso, reforçamos mais uma vez a importância de finalizar o esquema vacinal. Nosso povo precisa ficar atento para não perder a data dessa segunda aplicação. Já os gestores municipais precisam monitorar suas coberturas buscar aqueles que ainda não foram completar sua vacinação. Esta pandemia só será vencida com a ação articulada de todos”, reforça.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!