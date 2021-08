Piauí receberá mais de 120 mil dose de vacinas nesta sexta-feira (20)

Uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 chegará ao Piauí, na tarde desta sexta-feira (20), anunciou a secretaria de Estado de Saúde. Desembarcarão no aeroporto de Teresina 126.390 doses enviadas pelo Plano Nacional de Imunização.





Foto: Reprodução/Ascom

Chegarão ao estado 71.400 doses da CoronaVac/Butantan e 54.990 da vacina Pfizer/BioNTech. “Essas vacinas vão reforçar nossa campanha de vacinação, que segue avançando. Com a ajuda de todos vamos conseguir vencer esta pandemia e um dos caminhos fundamentais, além dos cuidados higiênicos sanitários, é a imunização”, lembra o secretário Florentino Neto.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), através da Coordenação de Imunização Covid-19, distribuirá às vacinas aos municípios de acordo com a resolução da Comissão Intergestora Bipartite (CIB). Sendo 50% das vacinas para a população em geral de 18 a 59 anos, não contempladas nos demais grupos, 30% para grupos estabelecidos Plano Nacional de Imunização e também para 20% dos serviços essenciais escolhidos pelos conselhos municipais de saúde.

Até às 09h30, desta sexta-feira, o Piauí já estava com mais de 20% de sua população com seu ciclo vacinal completo, seja porque tomaram as duas doses ou as vacina de dose única. E quase 50% do povo piauiense já tomou a primeira dose de um dos imunizantes.

“Temos reforçado com a população a importância de completar o esquema vacinal contra a Covid-19. Então, se você já tomou a primeira dose, fique atento ao prazo para a segunda dose e não deixe de se vacinar quando for asua hora”, ressaltou o secretário estadual de Saúde, Florentino Neto.

