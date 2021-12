Piauí receberá 5.500 doses de vacina da Janssen para reforço

O Ministério da Saúde enviará as primeiras doses de Janssen para reforço daqueles que receberam a dose única da vacina. Serão destinadas ao estado do Piauí 5.500 doses, que estão previstas para chegar ao Aeroporto de Teresina, às 11h30, desta quarta-feira (08). Na pauta de distribuição também estão inclusas 80.730 doses do imunizante da Pfizer.



No estado 49.692 indivíduos tomaram a vacina de doses única. De acordo com a Coordenação de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde, o Piauí recebeu do Plano Nacional de Imunização 49.800 doses deste imunizante. A última entrega de lotes da Janssen foi em 07 de agosto, 1.300 doses. As demais chegaram em 24 de junho (21.250) e 03 de Julho (27.250), quando foi iniciada a aplicação das mesmas. Portanto muitas pessoas já estariam aptas a receber, apenas será preciso aguardar a distribuição da pasta. Foto: Divulgação/Sesapi Segundo a nota técnica, emitida pelo Ministério da Saúde, sobre a dose de reforços da população que recebeu o imunizante da Janssen, a recomendação é que seja aplicado o mesmo imunizante em um intervalo mínimo de dois meses, podendo este ser de até seis meses. O documento do ministério ainda explica que a estratégia pontual de aplicação deste reforço dependerá do cenário epidemiológico local e adjacências e condições específicas da população que recebera o imunizante da Janssen previamente. Em outra nota técnica o Ministério da Saúde também explicou como deve ser feito o reforço em mulheres que tomaram a Janssen previamente e, no momento atual, estão gestantes ou puérperas. As mesmas deverão utilizar como dose de reforço o Imunizante Pfizer, respeitando o intervalo de dois meses, podendo chegar a seis meses. Demais reforços Já o intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço, daqueles que tomaram as vacinas CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca, permanece em cinco meses, após a segunda dose. Porém aqueles que são imunossuprimidos devem contar como prazo 28 dias após a segunda dose.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no