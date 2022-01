Piauí recebe vacinas contra Covid-19 para imunização de crianças

As vacinas pediátricas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos chegaram ao Piauí. O voo com os lotes pousou no aeroporto Senador Petrônio Portela na tarde desta sexta-feira (14) e logo em seguida os imunizantes foram enviados para a Rede de Frios da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi). Ao todo, são 20.200 doses de vacinas.

O voo que traria as vacinas estava previsto para chegar ao Piauí por volta das 16:30 desta sexta-feira. Contudo, o Ministério da Saúde comunicou ainda pela manhã que o voo foi cancelado depois que a tripulação testou positivo para a Covid-19. Uma nova logística foi preparada e permitiu a chegada das vacinas.

Foto: Divulgação / Sesapi

“Essa chegada é muito importante, estamos alinhados com os municípios para fazermos rapidamente. Seguimos a ciência e o nosso objetivo é salvar vidas e, nesse caso, salvar vida de crianças. Vamos seguir a regra, vacinando primeiro as crianças com comorbidades, mas vamos a partir do critério da idade vacinar todas as nossas crianças”, comemorou o governador Wellington Dias.

O secretário de Saúde, Florentino Neto, explicou que a partir deste sábado (15) as regionais de saúde no interior do estado já receberão as vacinas. "Amanhã nossas equipes já farão as entregas dos imunizantes para as Regionais de Saúde, onde os municípios poderão fazer a retirada”, disse.

O Ministério da Saúde estima que 331.432 crianças nesta faixa etária devem ser imunizadas no estado A vacinação deverá ser iniciada por crianças com comorbidades, acamados, com deficiência permanente, indígenas, quilombolas e depois de forma decrescente para público em geral.

