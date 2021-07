Piauí recebe primeiro lote da vacina Janssen nesta quinta (24)

O estado do Piauí recebe, na tarde desta quinta-feira (24), no primeiro lote da vacina Janssen, chegarão 21.250 doses do imunizante. Também estarão nesta remessa 44.800 doses da vacina Corona Vac.

Todos os municípios do Piauí irão receber doses da vacina Janssen. "Mais uma vacina para ajudar na aceleração da vacinação dos piauienses. Pedimos aos municípios que assim que receberem estas doses, apliquem o mais rápido possível na população e façam o registro nos sistemas" ressalta o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

Além de se mostrar segura e eficaz e ter a aprovação emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde o final de março, a vacina da farmacêutica Jhonson & Jhonson, traz uma vantagem importante: ao contrário dos outros imunizantes já em uso, ela precisa de apenas uma dose para a imunização completa.

(Foto: Reprodução/Sesapi)

"Isso amplia o número de pessoas que podem ser protegidas e facilita todo o processo, uma vez que não há necessidade de voltar ao posto de saúde após algumas semanas para completar o esquema vacinal. Porém, aqueles que já tomaram as vacinas que necessitam de duas doses, devem retornar aos postos de saúde nas datas estabelecidas pelos municípios e completar seu esquema" lembra o gestor.

As vacinas da Janssen e da Corona Vac serão distribuídas de acordo com a resolução da Comissão Intergestora Bipartite (CIB), sendo 50% para a população em geral de 18 a 59 anos, não contempladas nos demais grupos, 30% para pessoas com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades e também para 20% dos serviços essenciais escolhidos pelos conselhos municipais de saúde.

O Piauí também vai receber na sexta-feira (25), 31.590 doses da Pfizer. A previsão é que o avião com as doses aterrisse no aeroporto Petrônio Portela às 15h30, mesmo horário previsto para as vacinas que chegarão nesta quinta-feira.

Por conta das vacinas chegarem em dias diferentes, a Secretaria de Estado da Saúde vai realizar a entrega dos imunizantes às regionais de saúde no sábado (26), para que os municípios possam fazer a retirada. “Nossas equipes estarão de plantão no sábado para distribuírem aos municípios assim que elas estiverem com as regionais. Pedimos às secretarias municipais de Saúde, que possam retirar essas vacinas o mais rápido possível e realizem a vacinação”, destaca Florentino Neto.

Compartilhar no

Isabela Lopes

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!