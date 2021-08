Piauí recebe novos lotes de vacinas contra a Covid-19

Para proporcionar a aceleração da vacinação da população do Piauí, o estado recebe 127.120 doses de vacinas contras a Covid-19, do Plano Nacional de Imunização. Os imunizantes estão previstos para desembarcar na tarde desta segunda-feira (23), no aeroporto de Teresina.

Serão enviadas 54.750 FioCruz/AstraZeneca, 36.100 Butantan/ CoronaVac e 36.270 Pfizer/BioNTech. Os imunizantes serão para imunização em primeira e segunda doses. "Nosso empenho é para que todos os piauienses, em todas as regiões do estado, tenham acesso às duas doses de imunizantes. Isso é essencial para continuarmos com o cenário queda nos casos da Covid-19 no Piauí”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.





Foto: Divulgação/Sesapi

As vacinas serão distribuídas aos municípios de acordo com a resolução da Comissão Intergestora Bipartite (CIB). Sendo 50% das vacinas para a população em geral de 18 a 59 anos, não contempladas nos demais grupos, 30% para grupos estabelecidos Plano Nacional de Imunização e também para 20% dos serviços essenciais escolhidos pelos conselhos municipais de saúde.

O secretário reforçou o apelo, lembrando que o ritmo da campanha de vacinação depende diretamente da disponibilidade de doses que chegam ao Piauí, enviadas pelo Ministério da Saúde, mas acima de tudo, depende da adesão das pessoas. “É preciso que todos tomem suas vacinas assim que chegar sua vez, e voltem para receber a segunda dose no tempo preconizado”, advertiu Florentino Neto.





Com informações da Sesapi

