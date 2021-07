Piauí recebe novo lote da vacina Pfizer com mais de 35 mil doses contra a Covid-19

O Piauí recebeu, na tarde desta terça-feira (8), um novo lote com mais de 35.100 doses da vacina Pfizer, a maior dentre todas que já foram enviados ao Estado pelo Ministério da Saúde, para dar continuidade a imunização da população contra o novo coronavírus (Covid-19).

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) A remessa do imunizante contra o novo coronavírus (Covid-19) será destinado a pessoas com comorbidade, deficientes permanentes, gestantes, puérperas, forças de segurança, forças armadas e trabalhadores do transporte aéreo.

(Foto: Divulgação/Sesapi)

“O Piauí vem realizando um trabalho incansável para que as vacinas cheguem a todos os grupos contemplados”, afirma o secretário de Saúde, Florentino Neto, que ainda informou que a distribuição do imunizante será ampliada para outras cidades do estado, além das nove que já estavam sendo contempladas. Para tanto os municípios precisaram passar por capacitação, sobre armazenamento e manuseio da vacina.





Com informações da Sesapi

