Piauí recebe novo lote da vacina Janssen neste sábado (03)

Neste sábado (03), o Piauí receberá a segunda remessa de vacinas da Janssen. Serão 27.250 doses que devem chegar por volta das quinze horas, no aeroporto Petrônio Portela. Ainda hoje, também serão recebidas 19.890 doses da Pfizer . Todos os municípios do Piauí irão receber doses da Janssen e os demais imunizantes.

Florentino Neto, secretário de Estado da Saúde, ressalta que as doses devem ser aplicadas o mais rápido possível. "Mais um lote desta vacina que só precisa de uma dose chega ao nosso estado e nos ajuda a imunizar com mais celeridade nossa população. Pedimos aos municípios que assim que receberem estas doses, apliquem o mais rápido possível", afirma.



Além de ter se mostrado segura e eficaz e ter a aprovação emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde o final de março, a vacina da farmacêutica Jhonson & Jhonson traz uma vantagem importante: ao contrário dos outros imunizantes já em uso, ela precisa de apenas uma dose para a imunização completa.

"Isso amplia o número de pessoas que pode ser protegida e facilita todo o processo, uma vez que não há necessidade de voltar ao posto de saúde após algumas semanas para completar o esquema vacinal. Porém, aqueles que já tomaram doses das vacinas que precisam de duas, necessitam voltar aos postos de saúde nas datas estabelecidas pelos municípios e completar seu esquema" lembra o gestor.



As vacinas da Janssen e da Pfizer serão distribuídas de acordo com a resolução da Comissão Intergestora Bipartite. Sendo 50% para a população em geral de 18 a 59 anos, não contempladas nos demais grupos, 30% para pessoas com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades e também para 20% dos serviços essenciais escolhidos pelos conselhos municipais de saúde.



Já as doses da vacina FioCruz AstraZeneca serão utilizadas para a segunda dose de 6% do grupo de 60 a 64 anos contemplado na pauta 16-A e para 7,3% do público com comorbidades e pessoas com deficiência permanente inseridas também na pauta 16-A.



“É de suma importância que a população possa completar o seu ciclo de imunização tomando a segunda dose. Por isso pedimos a você que na data marcada volte ao posto de vacina, ou ao local determinado pelo seu município e tome o seu reforço, só assim conseguimos vencer a pandemia da Covid-19”, enfatiza o secretário de Estado da Saúde.



