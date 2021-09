Piauí recebe mais de 77 mil doses da Pfizer e AstraZeneca hoje (28)

O estado do Piauí vai receber 77.750 doses de vacinas para combater a Covid-19, na tarde desta terça-feira (28). Serão 19.250 doses de FioCruz/AstraZeneca e 58.500 Pfizer/BioNTech.



Os imunizantes serão enviados para a Rede de Frio, onde a equipe da Coordenação de Imunização, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), fará a checagem e armazenamento e tão breve o envio às Regionais de Saúde, para que os municípios possam fazer a retirada.

“Quase 32% da nossa população já está completamente imunizada e mais de 62% já tomou a sua primeira dose, porém precisamos de todo mundo vacinado para sairmos dessa pandemia”, reforça o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.





Foto: Divulgação/Sesapi



As doses dos imunizantes da FioCruz/AstraZeneca são para aplicação em segunda dose, já as Pfizer/BioNTech são para reforço da população acima de 70 anos, que receberam a segunda dose do esquema a seis meses ou mais, para 100% de primeira dose das gestantes e puérperas de 12 a 17 anos e adolescentes em medidas socioeducativas, além de segunda dose da população contemplada na Pauta 35.

“Mais uma vez pedimos a colaboração de todos para que procure os postos de vacinação, na data estabelecida pelo seu município para o seu grupo e àqueles que têm a segunda dose para tomar, não deixem de completar o seu esquema de vacina”, lembra o gestor.

Segundo os números do Vacinômetro da Sesapi, 1.042.710 milhões pessoas já completaram seu esquema vacinal, seja porque tomaram as duas doses dos imunizantes que necessitam da complementação, ou receberam a vacina de dose única. Ao todo, o Piauí já aplicou 3.090.101 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19.

