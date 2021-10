Piauí recebe mais de 52 mil novas doses de vacina contra Covid-19 nesta segunda-feira (11)

Estão previstas para chegar ao Piauí, na tarde desta segunda-feira (11), mais 52.650 mil novas doses da vacina Pfizer/BioNTech, enviadas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). A nova remessa será destinada para a vacinação em segunda dose da população de 18 a 59 anos.

O dia previsto para a imunização em D2 deste grupo é seguido de acordo com o calendário estabelecido por cada município. “Estamos alinhando nossos esforços com os municípios para avançar na imunização da população do Piauí, que é de fundamental importância para aumentar a cobertura vacinal contra a Covid-19 e superar essa pandemia”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

Assim que chegarem ao estado, as vacinas serão enviadas para a Rede de Frio, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), onde equipes da Coordenação de Imunização farão a conferência e armazenamento e tão logo o envio aos municípios.





Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!