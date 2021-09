Piauí recebe mais de 114 mil doses de vacina contra a Covid-19 até terça-feira (07)

O Ministério da Saúde enviou ao Piauí 67.200 doses de vacina Coronavac/Butantan no domingo (05); 15.210 doses da vacina Pfizer/BioNTech chegaram na tarde de segunda-feira (06) e mais 32.270 doses da vacina Pfizer estão chegando ao estado na tarde do feriado de terça-feira (07).



Os imunizantes da Coronavac serão usados para a primeira e segunda dose da população piauiense; Os da Pfizer, vão ser utilizados para a segunda dose dos piauienses.





Foto: Sesapi/ ascom

O Secretário de saúde, Florentino Neto, comemora o avanço do processo de imunização dos piauienses, mas pede para a população se vacinar. “Reforçamos o pedido para que as pessoas não deixem de se vacinar. Quando tiver o imunizante disponível, não perca a oportunidade de derrotarmos a Covid-19”, pede o gestor.

Segundo dados do vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde, o Piauí já conta com mais de 58% de sua população com a primeira dose aplicada, enquanto que mais de 26% dos piauienses já completou sua imunização com as duas doses ou através da dose única.

