Piauí recebe mais bases do Samu nos municípios

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que faz atendimento pré-hospitalar, foi implantado no Piauí ainda em 2006, em quatro municípios. Em 2018, o Samu Estadual conta com 68 bases implantadas, além das cidades de Parnaíba, que cobre seis municípios, e Teresina, que atende três cidades.

Ainda para este ano, o Ministério da Saúde anunciou a renovação da frota de viaturas do Samu em todo o país. No Piauí, nove cidades já foram contempladas e outras 15 aguardam as novas ambulâncias para concluírem a implantação das bases de atendimento, como afirma Cristiane Rocha, coordenadora estadual do Samu.

“Nós iniciamos o mês de fevereiro com a implantação do Samu em Colônia do Gurguéia, contemplado com unidade de suporte básico, que funciona com um técnico de enfermagem e o condutor. No próximo dia 11 de março, teremos a inauguração da base do Samu de Jaicós. Nossa meta é chegarmos com a cobertura do serviço em todo o estado” afirma Cristiane.

A previsão é que na próxima etapa os recursos sejam transferidos para que os municípios adquiram as ambulâncias, uma forma mais rápida encontrada pelo Ministério da Saúde implantar o serviço.

Ascom