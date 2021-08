Piauí recebe mais 65 mil doses de vacina nesta segunda (09)

Nesta segunda-feira (09), está previsto o desembarque de 21.200 doses da vacina CoronaVac, às 15h30, no aeroporto de Teresina. Já as 44.460 doses de Pfizer devem chegar ao estado na terça-feira (10), às 15h30.

No último sábado (07), uma remessa de 116.100 doses contra a Covid-19 chegou ao Piauí. As vacinas foram enviadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), onde os imunobiológicos serão para aplicação da primeira (D1) e segunda (D2) doses. Foram recebidas 52.650 doses da Pfizer, 1.300 doses da Janssen e 62.150 da AstraZeneca.



“Estas vacinas já estão sendo entregues aos municípios, para que os mesmos possam ser aplicadas na população o mais breve possível. Pedimos a todos que no dia marcado para a sua vacinação procure os seu local de vacina e se imunize, só assim conseguimos sair desta pandemia”, destaca o secretário de Estado da Saúde Florentino Neto.



Os imunizantes serão encaminhados aos municípios, pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) e distribuídos de acordo com a resolução da Comissão Intergestora Bipartite (CIB). 50% dos imunizantes serão para a população em geral de 18 a 59 anos, não contempladas nos demais grupos, 30% para grupos estabelecidos Plano Nacional de Imunização e também para 20% dos serviços essenciais escolhidos pelos conselhos municipais de saúde.



Com 1.418.011 vacinados contra o coronavírus com a primeira dose, dos quais 548.023 receberam também a segunda aplicação, e mais 47.947 vacinados com o imunizante de dose única, até às 09 horas desta segunda-feira (09), o Piauí já vacinou 43,21% da população com a primeira dose e 18,16% dos piauienses já está com imunização completa (segunda dose ou dose única).



