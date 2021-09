Piauí recebe mais 32 mil doses de vacinas contra a Covid nesta quarta (8)

O Piauí recebe, hoje (8), mais 32.270 imunizantes da Pfizer/BioNTech que devem desembarcar no aeroporto Petrônio Portela, em Teresina, às 15h30. Todos os imunizantes serão utilizados na aplicação de segunda dose (D2) e essa nova remessa faz parte da 48ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde. As vacinas serão enviadas à Rede de Frio para conferência e armazenamento, até que sejam repassadas às Regionais de Saúde.

A chegada deste novo lote estava prevista para o feriado de terça-feira (7), mas um remanejamento do Ministério da Saúde adiou, em um dia, o envio.





Foto: Sesapi

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, o Piauí tem mantido um ritmo satisfatório de imunização da população. “E com a chegada de mais doses, o estado vai ampliar ainda mais a cobertura vacinal. Contamos com o apoio dos municípios para salvarmos vidas”, destaca.

De acordo com o gestor, o Piauí já alcançou a marca de 82,18% da população adulta vacinada com a primeira dose (D1) ou dose única (DU) dos imunizantes contra a Covid-19. Os municípios piauienses já aplicaram 2.800.890 vacinas, sendo 1.926.945 primeiras doses (D1), 824.501 segundas doses (D2) e 49.444 dose única (DU).

