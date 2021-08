Piauí recebe mais 30 mil doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer

Desembarcaram na tarde desta quarta-feira (11), no aeroporto de Teresina, 30.460 doses de vacinas para combater a Covid-19. O Piauí recebeu, do Ministério da Saúde, 15.250 FioCruz/AstraZeneca e 15.210 Pfizer/BioNTech. As vacinas serão destinadas para primeira e segunda doses.

“Estamos procurando ampliar ao máximo o alcance da população à vacinação, para continuarmos a redução da procura por leitos na rede estadual de saúde, como constatado nos últimos boletins epidemiológicos. Mas é preciso a colaboração de todos nesse esforço. Se chegou sua vez de se vacinar, seja com a primeira ou a segunda dose, procure o posto de saúde”, alertou o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.





Foto: Divulgação/ Sesapi

As vacinas serão conferidas pela equipe da Coordenação de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) e devem começar a ser enviadas para as regionais de saúde, de onde serão encaminhadas para os municípios.

Contando com a remessa desta quarta-feira, o Piauí chegará ao total de 96.120 doses recebidas esta semana. Foram 21.200 CoronaVac/Butantan, 59.670 doses de Pfizer/BioNTech e 15.250 FioCruz/AstraZeneca.

