Piauí recebe mais 19 mil doses de vacinas da Pfizer

Um lote com 19.890 doses de vacinas da Pfizer chegou ao Piauí na tarde desta quinta-feira (8) para a campanha de imunização contra a Covid-19, comunicou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi). A nova remessa será utilizada para aplicação da primeira dose nos públicos prioritários e em novas faixa etárias.

A Sesapi informou ainda que nesta sexta-feira (9) um novo lote com 11 mil doses da Coronavac chegará ao aeroporto Senador Petrônio Portela, em Teresina, para a distribuição aos municípios. Essa quantidade será destinada para aplicação da primeira dose, bem com completar o ciclo de imunização com a segunda dose.

Foto: Divulgação / Ccom

Os imunizantes serão distribuídos aos municípios respeitando a decisão do Estado de distribuição da primeira dose: 50% para a população em geral de 18 a 59 anos, não contempladas nos demais grupos, 30% para grupos estabelecidos Plano Nacional de Imunização e também para 20% dos serviços essenciais escolhidos pelos conselhos municipais de saúde.

O secretário de Saúde, Florentino Neto, alertou que os municípios para iniciarem a vacinação assim que recebam as doses. “Pedimos aos municípios que tão logo recebam as vacinas que iniciem a imunização e à população, que vá se vacinar no dia estabelecido para o seu grupo ou idade”, disse.

