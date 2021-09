Piauí recebe hoje (16) novos lotes de AstraZeneca e Pfizer

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) receberá nesta quinta-feira, 16, do Plano Nacional de Imunização, 56.260 doses de vacinas contra a Covid-19. Está previsto o envio de doses dos imunizantes da Pfizer/BioNTech e AstraZeneca/FioCruz.

O voo com as vacinas deve pousar no aeroporto de Teresina às 15h30. Serão 32.760 doses de Pfizer/BioNTech e 23.500 AstraZeneca/FioCruz, destinadas à vacinação da população do Piauí em primeira e segunda dose.





Foto: Sesapi / Ascom

“Nossa campanha de vacinação vem avançando, já iniciamos o envio de vacinas para imunizar os jovens de 12 a 17 anos com deficiência permanente, mas precisamos continuar empenhados em imunizar todos os piauienses”, afirmou o secretário de Estado da Saúde Florentino Neto.

Nessa quarta-feira (15), o Piauí recebeu mais um lote da vacinas da Pfizer/BioNTech, foram 17.550 doses. Na segunda-feira (13), chegaram 85.410 doses do mesmo imunizante. Todas as vacinas recebidas esta semana serão distribuídas até sexta-feira (17), para as regionais de saúde, onde os municípios podem fazer a retirada.

