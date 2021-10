Piauí recebe lote de vacinas da AstraZeneca para municípios com doses em falta

O Piauí vai receber na tarde de hoje (21) 110 mil doses de vacinas da AstraZeneca para distribuir aos municípios que relataram estar sem doses do imunizante. As vacinas serão usadas para aplicação de segunda dose na população. O desembarque do carregamento está previsto para acontecer às 15h30min no Aeroporto de Teresina.



Ainda ontem (20), a Secretaria de Saúde divulgou um levantamento no qual apontava os municípios com as menores taxas de registros de doses aplicadas no sistema do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. Santana do Piauí apareceu como a cidade com a menor quantidade de registro de doses aplicadas dos imunizantes contra a covid-19, com menos de 50% das vacinas usadas tendo sido cadastradas no banco de dados do Governo Federal.



Foto: Divulgação/Sesapi

Não só a distribuição das doses, como também o correto registro delas no sistema do PNI, garantem um controle mais rígido das campanhas locais de vacinação e o avanço da imunização populacional.

“É muito importante que nossos municípios possam concluir o esquema vacinal de sua população, por isso, após relatos por parte deles, a Sesapi buscou o ministério para que enviasse mais vacinas da Fiocruz AstraZeneca, que os mesmos não possuíam mais em estoque para aplicação de suas segundas doses”, explicou Florentino Neto, secretário de Saúde do Piauí.

Após chegarem ao Piauí, as 110 mil doses do imunizante serão enviadas para a Rede de Frios, onde serão conferidas pelas equipes da Coordenação de Imunização, que farão o armazenamento e a distribuição aos municípios.

Compartilhar no

Com informações da Sesapi

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!