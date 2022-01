Piauí recebe hoje novo lote com mais de 29 mil doses da Pfizer pediátrica

No Piauí, 3.735 crianças já tomaram a primeira dose contra a Covid-19. Nesta segunda semana de imunização desta faixa etária, 68 cidades piauienses já estão aplicando as doses. “Mais uma vez chamamos nossos pais e responsáveis para levar nossas crianças para tomar sua dose de vacina. Estamos em uma época de alta transmissão do vírus e a vacina é uma arma fundamental para combater a Covid-19 e suas complicações”, lembra o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.



Foto: Divulgação/Sesapi

No Brasil, dois imunizantes estão sendo usados para a o público infantil. A Pfizer pediátrica, que pode ser aplicada em crianças de 05 a 11 anos, inclusive naquelas imunossuprimidas, com o intervalo de 08 semanas entre a primeira e a segunda aplicação. E a CoronaVac, que deve ser aplicada em pessoas de 06 a 17 anos, não podendo ser vacinadas pessoas dessa faixa etária que são imunossuprimidas, a dose é a mesma aplicada em adultos e tem o intervalo de 28 dias entre primeira e segunda dose.

“Para aumentar a oferta de doses para o público infantil, a Sesapi enviou aos municípios 54 mil vacinas CoronaVac,para ser aplicada em pessoas de 06 a 17 anos.Essas vacinas fazem parte das doses que o Governo do Piauí comprou diretamente com o Instituto Butantan”, destaca o gestor.