Piauí recebe a maior remessa de vacinas contra a covid desde o início da imunização

O Piauí recebe hoje (20) e amanhã (21) 135 mil doses de imunizantes contra a covid-19. Trata-se da maior remessa de vacinas já enviada pelo Ministério da Saúde ao Estado desde quando começou a campanha de vacinação, ainda em fevereiro. Serão enviadas vacinas da AstraZeneca, da Coronavac e da Pfizer.



Essa remessa será divida da seguinte forma: 46.700 doses chegam hoje em um voo às 15h30, sendo 17.500 doses da AstraZeneca e 29.200 da Coronavac. E à noite, por volta das 22h45, outro voo chega a Teresina com mais 70.750 doses da AstraZeneca. Já amanhã (21) às 15h30, chegam 17.550 doses da vacina da Pfizer.



Este é um número muito significante de doses, que vai nos ajudar a avançar na imunização do povo piauiense. Contamos com a colaboração de todos para que procurem os postos de vacinação no dia estabelecido para os eu grupo por seu município e tomem seu imunizante”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

O gestor afirma que as equipes da Sesapi já estão à postos para enviar aos municípios o mais rápido possível os imunizantes. Florentino pede aos gestores municipais que, assim que receberem as doses, organizem seus calendários e apliquem os imunizantes.

As vacinas serão distribuídas aos municípios, pela Secretaria de Saúde de acordo com a resolução da Comissão Intergestora Bipartite (CIB), onde ficou estabelecido que todos os imunizantes, que chegarem ao estado serão divididas da seguinte maneira: 50% para a população em geral de 18 a 59 anos, não contempladas nos demais grupos, 30% para grupos estabelecidos Plano Nacional de Imunização e também para 20% dos serviços essenciais escolhidos pelos conselhos municipais de saúde.

