Piauí recebe apenas 32% da vacina pentavalente solicitada

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) iniciou a distribuição das 16 mil doses da vacina pentavalente recebidas na última semana. A Secretaria chegou a fazer um pedido de 50 mil doses para o abastecimento dos meses de dezembro de 2019 e janeiro deste ano; no entanto, o Ministério da Saúde encaminhou somente as doses recebidas na sexta-feira.

As doses recebidas serão distribuídas em Teresina e foram entregues pela central de imunização ainda na segunda-feira (13) e a distribuição para as salas de vacina ocorreu na terça-feira (14). A Sesapi já iniciou a distribuição das demais doses para as Regionais de Saúde do Estado do Piauí e logo as vacinas estarão disponíveis para a população.

Sesapi já iniciou a distribuição das demais doses para as Regionais de Saúde do Estado do Piauí. (Foto: Arquivo O Dia)



“A Secretaria funciona como a distribuidora das vacinas que são repassadas pelo Ministério da Saúde. Pedimos a quantidade necessária para cada município, mas o Ministério é quem define a quantidade a ser destinada”, explica a coordenadora de Imunização da Secretaria da Saúde, Kássia Barros.

Por orientação do Ministério da Saúde, caso o quantitativo não atenda à demanda, outra vacina poderá substituí-la. “Uma vez que a vacina estava em atraso há mais de um mês, a população poderá receber a imunização através da vacina DTP e da vacina para Hepatite B”, explica a coordenadora. Kássia Barros explica ainda que, devido ao não recebimento da quantidade informada, foi realizado um pedido extra para o ministério de mais 30.000 doses.

Da Redação