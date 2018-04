Piauí realiza V Fórum Estadual Integrado de Tuberculose e Hanseníase

A Secretaria de Estado da Saúde, junto ao Ministério da Saúde, desenvolve ações de vigilância e controle à tuberculose e hanseníase em todo o Piauí. Essas doenças negligenciadas ainda atingem um número elevado de pessoas no Brasil, mas com a execução das estratégias de redução de casos, a Secretaria de Estado da Saúde conseguiu reduzir a incidência de tuberculose e diminuir a subnotificação de casos novos de hanseníase nos últimos anos.

Uma dessas ações é a realização do V Fórum Estadual Integrado de Tuberculose e Hanseníase no Piauí, que acontece hoje e amanhã, 25 e 26 de abril, em Teresina. O encontro reúne gestores e profissionais de saúde da atenção básica e vigilância epidemiológica que acompanham as referidas doenças em todos os municípios.

“O evento vem para atualizar os profissionais dos municípios sobre essas doenças, para que possam dar um resultado melhor à população e além disso, iremos monitorá-los para vermos os resultados desses conhecimentos aqui adquiridos”, comenta Eliracema Alves, supervisora de Hanseníase no Estado.

Hanseníase

O Piauí registrou 935 casos de hanseníase em 2017, representando um aumento em relação a 2016, quando foram notificados 911, o que corresponde a 2,67%. Os dados revelam ainda que, aproximadamente, 67,5% deles (631) foram notificados já em estágio transmissível. Os dados foram apresentados pela Coordenação Estadual de Controle à Hanseníase da Secretaria de Estado da Saúde. As notificações mostram também que o estado apresenta 29,1 casos para cada 100 mil habitantes, parâmetro considerado muito alto.

A hanseníase é uma doença que atinge primeiramente os nervos e, em seguida, de forma tardia, as manchas. Essas manchas podem ser de coloração amarronzada ou rósea, são indolores, ou seja, não doem. Essas manchas têm diminuição de sensibilidade, são dormentes e que se não forem tratadas em tempo certo, precocemente, elas podem evoluir com incapacidades, deformidades.

A doença tem cura. O tratamento pode ser de 6 meses a 12 meses, de acordo com o diagnóstico. O tratamento é gratuito, pelo SUS, nos 224 municípios do estado.

Tuberculose

O Piauí conseguiu reduzir 18% a incidência de novos casos de tuberculose nos últimos anos. Dados apontam que, em 2011, foram detectados 791 casos novos de tuberculose, representando uma incidência por 100 mil habitantes de 25,2. Já em 2017, o número de casos da doença diminuiu para 646, representando uma incidência de 20,1 por 100 mil/hab. Atualmente, o Piauí possui 831 casos de tuberculose diagnosticados, dentre eles, 51 são de coinfecção com HIV.

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que se propaga pelo ar por meio de gotículas expelidas por um doente ao tossir, espirrar ou mesmo ao falar em voz alta. É uma doença curável em praticamente 100% dos casos novos, sensíveis aos medicamentos anti-TB, desde que obedecidos os princípios básicos da terapia medicamentosa de, no mínimo, 6 meses e a adequada operacionalização do tratamento, cujo esquema básico para caso novo e retratamento da tuberculose em adultos e adolescentes.

O Programa Nacional de Controle da Tuberculose possui como objetivo eliminar a doença como problema de saúde pública até 2035 e como meta reduzir a incidência em menos de 10 casos e menos de 1 óbito por 100 mil habitantes.

Nesse sentido, o Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde recomendam que os municípios trabalhem ações para fortalecer a atenção às pessoas com tuberculose com desenvolvimento de cuidados centrados no paciente, ações de vigilância, implantação do diagnóstico e tratamento da infecção latente, tratamento diretamente observado, aumentar a detecção dos casos, garantir o seguimento do paciente até a conclusão do tratamento, ofertar e realizar o teste HIV, realizar a cultura universal para todos os casos, além de, melhorar a utilização dos sistemas de informação para vigilância epidemiológica, realizando a notificação de casos no sistema.

Ascom