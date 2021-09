Piauí: Prova de Vida só foi realizada até agora por 52% dos beneficiários

O estado do Piauí alerta que servidores inativos, aposentados, pensionistas e militares da reserva têm até o dia 30 de setembro para realizar a Prova de Vida 2021. A Secretaria de Estado da Administração e Previdência e a Fundação Piauí Previdência (PiauíPreve) já constatou que mais de 10 mil segurados deixaram de realizar o cadastro obrigatório.

A secretária da PiauíPrev, Ariane Benigno, explicou que todos os beneficiários podem realizar o cadastro até o final o mês. “Mais de 10 mil segurados que deveriam ter realizado a Prova de Vida 2021 nos meses de julho e agosto não o fizeram. Todos podem realizar o cadastro até o fim do mês de setembro, por meio do aplicativo “Meu RPPS”, disponível na loja de aplicativos do seu celular ou tablet”, disse.

O presidente da Fundação Piauí Previdência, Ricardo Pontes, releva que quase metade dos servidores beneficiários ainda não realizaram o cadastro. “Atingimos até agora a marca de 52% das provas de vidas realizadas com sucesso. Significa que quase metade dos servidores inativos que têm direito ao benefício ainda não fizeram o procedimento, que é rápido, prático e não exige que o servidor se dirija a algum banco ou órgão público estadual”, afirmou.

Os servidores inativos que perderam o prazo estabelecido podem ter a suspensão do contracheque e ficar sem o benefício a partir do mês posterior ao prazo final.

O aplicativo “Meu RPPS” é autoexplicativo e oferece todos os passos necessários para a realização da Prova de Vida 2021, com sucesso. A PiauíPrev disponibiliza o número (86) 99498-8195 (ZAP) para retirar dúvidas sobre o programa.

