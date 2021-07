Piauí: projeto prevê gratuidade na segunda via do RG para idosos e pessoas com deficiência

O deputado estadual Franzé Silva (PT) apresentou em sessão plenária da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) o Projeto de Lei (PL) Nº 157/2021, que autoriza a gratuidade na obtenção da segunda via da carteira de identidade para idosos e pessoas com deficiência no Piauí.



Franzé Silva explica que, atualmente, a emissão da segunda via do documento de identidade não está coberta pela gratuidade prevista em lei – o Decreto Nº 9.278/2018, que regulamenta a Lei nº 7.116/1983, determina que será gratuita apenas a primeira emissão da carteira de identidade.

“Nossa proposta se soma ao conjunto de ações que temos desenvolvido para melhorar a vida dos mais vulneráveis, como é o caso dos idosos e pessoas com deficiência. Sabemos quão burocrática e onerosa é a emissão de documentos. Isso pesa mais para pessoas com essas limitações, que carecem de ações inclusivas”, assinala Franzé.

Ainda de acordo com o PL 157, do Decreto 9.278, no seu art. 8º, inciso X, dispõe que deve constar na carteira de identidade informações acerca das “condições específicas de saúde cuja divulgação possa contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida do titular”. “Portanto, devemos considerar a necessidade e utilidade de tais informações”, conclui.

