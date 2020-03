Piauí possui 28 casos suspeitos de Coronavírus, diz secretário

Em meio a um decreto de emergência em saúde pública e da classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Piauí ainda não registra nenhum caso confirmado do Novo Coronavírus, mas possui outros 28 casos suspeitos e nove descartados por exames laboratoriais. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (16) pelo secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.





Foto: Reprodução

Em todo o Brasil, já são mais de 200 casos confirmados em 15 estados. Aqui no Piauí, a rede integrada de atendimento e combate ao Novo Coronavírus conta com 14 hospitais de retaguarda para receber casos suspeitos e com um hospital de referência, o Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela.

No Brasil, a maior quantidade de casos confirmados se concentra no Estado de São Paulo, com 136. Em seguida estão: Rio de Janeiro (24), Distrito Federal (8), Paraná (6), Santa Catarina (6), Rio Grande do Sul (6), Goiás (3), Bahia (2), Minas Gerais (2), Pernambuco (2), Amazonas (1), Rio Grande do Norte (1), Alagoas (1), Sergipe (1) e Espírito Santo (1).

Maria Clara Estrêla