Piauí pode ter ventania e chuva forte ao longo desta semana

Nos últimos dias, o Piauí tem registrado condições climáticas mais raras e que têm surpreendido a população. Chegou a chover granizo em Castelo do Piauí na tarde da última terça-feira (29). Já no sábado (2), vários pontos da cidade tiveram vendavais mais intensos, que derrubaram árvores e ocasionaram outros problemas, como queda de antenas de transmissão e fios elétricos. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), os ventos chegaram aos 62 km/h no fim de semana.



A meteorologista Sônia Feitosa explica que, pelos próximos dois ou três dias, o clima permanece da mesma forma como observado na semana passada. Ocorrerão chuvas por todo o Piauí, sendo que a região Norte deve registrar um volume maior nesses dias. Podem acontecer também episódios como os registrados no sábado (2), de ventos mais fortes.

“Nós estamos agora com uma condição favorável a essa ocorrência, que é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). O mês de fevereiro é predominante com esse sistema. Aquelas ocorrências de rajadas de ventos mais fortes acontecem quando há, principalmente, uma nuvem boa lá em cima, a cúmulo-nimbo. O nosso aviso é esse, de chuvas e ventos mais fortes e descargas elétricas [provocadas por essa nuvem]. Tem tudo pra ela se formar agora por causa da ZCIT”, explica.

Sônia destaca ainda que as novas ocorrências desses fenômenos podem ocorrer em Teresina ou não. “A gente coloca a zona amarela, naquela região é possível que ocorra”, assinala.

Veja a previsão do tempo para os próximos dias em Teresina

05/02 (terça-feira)

23ºC (mínima)

31ºC (máxima)

Possibilidade de chuva: 80%

06/02 (quarta-feira)

24ºC (mínima)

31ºC (máxima)

Possibilidade de chuva: 90%

07/02 (quinta-feira)

24ºC (mínima)

32ºC (máxima)

Possibilidade de chuva: 90%

08/02 (sexta-feira)

24ºC (mínima)

32ºC (máxima)

Possibilidade de chuva: 90%

Virgiane PassosAnanda Oliveira