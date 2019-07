Piauí perde 400 leitos pediátricos em nove anos

O número de leitos pediátricos no Piauí caiu de 1.605 para 1.205 nos últimos nove anos – o que representa a perda de 400 leitos em todo o Estado. É o que revela a pesquisa divulgada, nessa segunda-feira (29), pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). O levantamento apresenta a disponibilidade de recursos físicos dos serviços de assistência à criança e ao adolescente no país.



Segundo a pesquisa, o número de leitos desativados, de 2010 a 2019, em todo o Brasil chega a 15,9 mil, sendo que os leitos de internação pediátrica são destinados a crianças que precisam permanecer no hospital por mais de 24 horas. Em maio de 2010, o país possuía 48,8 mil leitos no Sistema Único de Saúde (SUS). Já em 2019, o número baixou para cerca de 35 mil – uma queda aproximada de quatro leitos por dia.

No Piauí, os dados mostram que a queda maior ocorreu nos leitos do SUS, que passaram de 1.444 (em 2010) para 1.060 (em 2019) – o que resulta em 384 leitos a menos. Na rede particular, o número é menor. Em 2010, o Estado possuía 161 leitos e, em 2019, 145 – uma redução de 16 leitos.

Teresina

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) também divulgou os dados de leitos desativados por Capital. Em Teresina, até 2010, existiam 449 leitos; em 2019, esse número era de 300 (-149). Do total registrado em 2019, 239 leitos estão no SUS e 61 na rede particular.



No Piauí, existem apenas 106 leitos de UTI neonatal, isto representa apenas 2,18 leitos por mil nascidos - Foto: Folhapress



UTIs Neonatal

Outro dado preocupante é o número de UTIs Neonatal. No Piauí, existem apenas 106 leitos desta natureza, isto representa apenas 2,18 por mil nascidos, bem abaixo do proporcional. Sendo que, no SUS, são 47 leitos, ou seja, 0,97 leitos por mil nascidos.

O recomendado pelo Departamento Científico de Neonatologia da SBP é de, no mínimo, quatro leitos para cada grupo de mil nascidos vivos. Pois estes leitos são destinados para crianças com menos de 37 semanas, que não estão completamente formadas.

A pesquisa mostra ainda que no levantamento realizado em 2017 sobre óbitos neonatais no Estado foram registrados 502 casos.

Sesapi contrapõe dados

Procurada pela reportagem de O DIA, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) repassou um quadro, cuja fonte é do Castrado Nacional de Estabelecimentos do Brasil, vinculado ao Ministério da Saúde, que contrapõe os dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Pediatria.

Em âmbito estadual, os leitos pediátricos teriam passado de 216, em 2010, para 267 em 2019. O mesmo quadro aponta ainda o aumento do número de leitos pediátricos na rede municipal, passando de 517 para 586, de 2010 a 2019.

Contudo, a mesma tabela apresenta uma redução na categoria “dupla”, que seriam os hospitais que recebem verbas tanto municipais quanto estaduais para funcionar. Neste caso, o número de leitos pediátricos passou de 654 para 249 nos últimos nove anos.

A reportagem buscou também a Fundação Municipal de Saúde (FMS) para entender os dados, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos retorno.

Sandy Swamy