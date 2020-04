Piauí passa dos 300 casos confirmados de Covid-19 em pouco mais de um mês

O Piauí segue contabilizando cada vez mais casos de Covid-19. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde (Sesapi) na noite de ontem (26), o Estado passou das 300 confirmações, registrado agora 364 casos da doença em 46 municípios. Preocupa o fato de que a cada 24 horas, pelo menos 30 pessoas entram para as estatísticas como testados positivos para o novo coronavírus. No dia de ontem, por exemplo, mais 33 pacientes foram diagnosticados.



Destes, 14 são mulheres e 19 são homens com idades que variam de 9 anos a 79 anos. Novamente se repete o padrão registrados nos boletins anteriores: a Covid-19 no Piauí tem atingido pacientes de todas as faixas etárias, sobretudo crianças, e não somente aqueles que fazem parte do grupo de risco dos mais velhos.

Os casos mais recentes foram confirmados são Buriti dos Lopes, Elesbão Veloso e São Francisco do Piauí.

Em todos o Estado já são 20 óbitos decorrentes da doença. Os últimos registrados são de uma senhora de 70 anos, natural de Buriti dos Lopes, que faleceu no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda) em Parnaíba. Há também o óbito de um senhor de 79 anos de São Francisco do Piauí que faleceu no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano. Ele tinha problemas cardíacos.

No momento, a rede de atendimento e combate ao coronavírus contabiliza 145 pacientes internados sendo que 89 estão em leitos clínicos, 54 estão nas UTI’s e dois encontram-se em leitos de estabilização. O total de casos descartados mediante exames subiu para 3.970 e o Piauí já possui 114 altas médicas de pacientes curados da Covid-19.

Maria Clara Estrêla