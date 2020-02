Piauí passa a ter Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital

O Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI), em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), lança, nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020, a versão eletrônica do documento do veículo no estado. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital (CRLV) estará disponível juntamente à CNH Digital no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que reúne os dois documentos de porte obrigatório no trânsito.

Assim como a CNH Digital, a versão eletrônica do CRLV traz todas as informações do documento impresso e tem a mesma validade jurídica do CRLV físico. Para ter o documento digital, o proprietário tem que ter pago o licenciamento anual do veículo. O acesso ao CRLV Digital é possível adicionando o documento após download do aplicativo CDT | disponível no Google Play e AppStore.

Para o diretor-geral do Detran-PI, Arão Lobão, a iniciativa será um ótima oportunidade para o desenvolvimento do nosso estado e assim melhorar os serviços prestados. “Esse novo método será de extrema importância para o Piauí, sendo uma forma mais tecnológica e mais segura de se obter o CRLV. Nossos usuários precisam dessa inovação e nós também, porque assim poderemos prestar um melhor serviço para a população”, afirmou ele.



Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O cadastramento do veículo pode ser realizado no próprio aplicativo. Tanto a CNH quanto o CRLV digital poderão ser acessados pelo dispositivo móvel mesmo off-line, ou seja, sem internet.

O Piauí é o vigésimo quarto estado brasileiro a garantir essa tecnologia aos proprietários de veículos. Até o momento, mais de um milhão e novecentos mil usuários dos estados do Distrito Federal, Ceará, Rondônia, Goiás, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Maranhão, Amapá, Amazonas, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Alagoas, Paraná, Mato Grosso, Acre, Espírito Santo, Roraima, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Paraíba utilizam o documento eletrônico.

Compartilhamento

O CRLV Digital pode ser compartilhado para outra pessoa que utiliza o mesmo veículo, desde que ela já tenha instalado, em seu dispositivo móvel, o aplicativo CDT. O compartilhamento pode ser realizado para até cinco pessoas ao mesmo tempo. Quem recebe o CRLV digital não consegue exportar ou compartilhar o documento, mas pode apresentá-lo às autoridades de trânsito. Quando o proprietário do veículo não quiser mais compartilhar o documento, é só cancelar a opção no aplicativo.

Segurança

O documento digital do usuário está protegido por uma senha de acesso de quatro dígitos, exigida para o login na Carteira Digital de Trânsito. O acesso ao aplicativo pode ser feito também com a impressão digital do usuário nos dispositivos móveis que já possuam leitor por biometria.

A autenticidade do documento é garantida pelo QR Code, que pode ser lido para verificar se há alguma falsificação no documento durante uma fiscalização de trânsito. O procedimento de obtenção do CRLV e da CNH Digital é 100% online, não sendo necessário o comparecimento do proprietário ao Detran-PI.

Passo a passo para a ativação da CRLV digital:

1° Passo: Para obter os documentos eletrônicos, é preciso fazer o download do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível gratuitamente na Google Play e AppStore.

2° Passo: Depois, basta fazer o cadastramento no aplicativo. Então, o usuário recebe um e-mail e deve clicar no link para ativar o cadastro.

3° Passo: Após a ativação, deve-se fazer login no aplicativo e clicar em “adicionar documento”, que será a CNH ou CRLV digitais.

4° Passo: Após o cadastro, para validar o CRLV digital, basta informar o número do Renavam e o código de segurança impresso no Certificado de Registro de Veículo – CRV (antigo DUT).

5° Passo: Depois de confirmar a validação, será necessário informar o número de telefone celular. Neste momento, será disponibilizada a CRLV Digital no dispositivo móvel.

O aplicativo vai pedir para o usuário criar uma senha de quatro dígitos, uma chave de acesso que deverá ser digitada toda vez que o documento digital for utilizado. A CRLV Digital poderá ser acessada pelo dispositivo móvel mesmo off-line, ou seja, sem internet.

Da Redação