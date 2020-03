A Secretaria Estadual de Saúde do Piauí anuncia que o Laboratório Central do Piauí (Lacen) passará a realizar a segunda testagem do novo coronavírus (Covide-19) a partir desta quinta-feira (19). O Lacen, atualmente, já é o único de saúde pública do estado responsável pelo diagnóstico do Painel Respiratório (Influenza-A, Influenza-B, Metapneumo, Sincincial Respiratório, Parainfluenza 1,2 e 3 e Adenovírus).

De acordo com o protocolo determinado pelo Ministério da Saúde todos os estados realizam um primeiro teste para averiguação do painel viral onde estão vários vírus. Se o primeiro teste for positivo para um destes vírus, consequentemente temos a exclusão da possibilidade de ser o novo coronavírus. Se a amostra não for positiva para um dos vírus do painel viral, um novo exame era solicitado para o centro de referência Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Agora este segundo exame poderá ser feito no estado, o que permitirá rapidez no resultado.

O secretário de Saúde Florentino Neto explica que o Ministério da Saúde está gradativamente dando condições aos Lacens, que são os laboratórios centrais dos estados, para que, também, possam realizar o segundo teste. Florentino aborda ainda a importância da divulgação dos dados dos resultados dos exames laboratoriais diariamente.





Piauí passa a fazer segunda testagem para coronavírus nesta quinta. Foto: Agência Brasil

“Estamos procedendo com transparência e com muita responsabilidade divulgando todos os dias os dados consolidados dos exames laboratoriais realizados aqui e no centro de referência, permitindo informar a população quantos caso nós temos suspeitos e quantos já foram descartados. Quero tranquilizar os piauienses e informar que até esse momento não temos nenhum caso confirmado”, pondera.

Se antecipando em relação a realização da segunda testagem no Lacen, a SESAPI encaminhou técnicos do Laboratório Central para realizar treinamento no instituto Evandro Chagas, na cidade de Belém. “Estamos tomando todas as providências e deveremos ter nas próximas 24 horas o início da segunda testagem acontecendo no Piauí, o que dará ainda mais agilidade nas respostas que queremos para a sociedade”, pontua Florentino.

Desde o anúncio do Covid-19, a SESAPI vem trabalhando o Plano de Contingência, que está sendo cumprido e tendo suas ações aperfeiçoadas. “Estamos sempre buscando ampliar e melhorar todas ações, dessa forma, estamos buscando ampliar o número de leitos e, agora, implantar a segunda testagem no Piauí para garantir a assistência a população através da nossa Rede de Hospitais estaduais, regionais e dos hospitais de referência. Iremos também continuar divulgando o boletim diariamente, sempre as 10h, além de realizarmos reuniões com os representantes do Comitê de Operação de Emergência, (COE), deixando claro para a população todas as ações da secretaria”, conclui o secretário.

Ascom