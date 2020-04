Piauí passa 24 horas sem registrar nenhuma nova morte por Covid-19.

O Estado do Piauí não registrou nenhuma nova morte em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24 horas. No último boletim divulgado pela Sesapi (Secretaria Estadual de Saúde), o Estado continua com 24 mortes confirmadas como decorrentes da Covid-19, mas mesmo com a notícia sendo animadora, os números da doença seguem gerando preocupação. Isto porque só no dia de ontem (28), foram confirmados mais 59 casos da doença.



Com esse acréscimo, subiu para 513 o número de pacientes contaminados pelo coronavírus no Piaui. Já são 57 municípios atingidos e cidades como Aroazes, Boa Hora e São Lourenço tiveram seus primeiros casos da doença. Dentre estas últimas confirmações, 31 são pacientes mulheres e 28 são homens com idades que variam entre 10 meses e 89 anos de idade.

Nesse último boletim, a Sesapi trouxe uma novidade: a separação dos casos descartados segundo a modalidade do teste feito: são 1.753 casos descartados mediante a realização de exames laboratoriais junto ao Laboratório Central do Piauí, o Lacen; e 3.499 casos descartados mediante a realização de testes rápidos. O Estado já contabiliza um total de 141 altas médicas de pacientes curados da Covid-19.

Com relação à ocupação dos hospitais, atualmente o Estado possui 186 pacientes internados, sendo que 122 estão em leitos clínicos, 62 estão em leitos de UTI e dois encontram-se nos leitos de estabilização.

Maria Clara Estrêla, com informações da Sesapi