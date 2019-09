Piauí ocupa 2º colocação do Nordeste em matrículas no Ensino Superior

O Piauí é o segundo estado do Nordeste com o maior percentual de matrículas em instituições de Ensino Superior. A informação consta no Anuário Brasileiro da Educação Básica, da organização sem fins lucrativos “Todos Pela Educação”, em parceira com Plano Nacional de Educação (PNE).



Os números apontam um crescimento na quantidade de jovens, na faixa etária de 18 a 24 anos, que estão matriculados em faculdades e universidades no Piauí. Em 2012, o Estado possuía um percentual de 14% dos alunos matriculados. Seis anos depois, em 2018, o dado cresceu para 21,2%, demonstrando um avanço 6,9 pontos percentuais.

Para o Secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, o crescimento é reflexo dos investimentos realizados pelo Governo do Estado para reforçar o ingresso dos alunos oriundos da rede pública no Ensino Superior. “Somente no último ano, dez mil alunos conquistaram vagas nas universidade públicas e privadas, seja pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Prouni, Fies, UAB ou UAPI”, afirmou.

Ações Pré-Enem Seduc

A Secretaria de Estado da Educação vem realizando diversas políticas para garantir ao aluno recém-saído do Ensino Médio a continuidade dos estudos com inserção na graduação. Uma destas ações é o Pré-Enem Seduc, ferramenta de reforço educacional aos alunos das escolas públicas estaduais para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O Pré-Enem Seduc oferece revisões de auditório em Teresina e no interior, aplicativo com vídeo aulas, simulado comentado e correção online, transmissões das aulas via plataforma Canal Educação nas escolas, via TV e nos presídios para preparar os alunos. A Seduc disponibiliza, ainda, o aplicativo para celular Canal Educação em que os alunos assistem aulas gravadas, tiram dúvidas com professores e enviam redações para análise.

Para garantir o acesso no dia do exame, os alunos contam com a garantia do deslocamento até os locais de prova por meio do Passe Livre Enem. A Seduc disponibiliza aos estudantes de Teresina um cartão com créditos de acesso ao transporte público e no interior o translado é garantido pelo transporte escolar.

Outro fator determinante para o avanço na aprovação dos alunos no Ensino Superior passa pela formação continuada do corpo docente. Nos próximos anos a Seduc deve investir grande parte do seu orçamento na qualificação do professor, buscando a melhoria da qualidade dos conteúdos ministrados em sala de aula.

Só neste ano, 71 professores da rede estadual de ensino foram beneficiados com o benefício de afastamento para Mestrado e Doutorado.

Ithyara BorgesJorge Machado