Piauí não vai exigir prescrição médica para vacinar crianças contra Covid-19

Seguindo o posicionamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Piauí vai vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 sem a exigência de prescrição médica. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (27) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi). Pelo menos outros 14 estados, e o Distrito Federal também seguirão a decisão do órgão superior.



São eles: Acre, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, São Paulo e Sergipe.



O secretário estadual de Saúde, Florentino Neto, destacou que o objetivo é desburocratizar o processo de imunização para as crianças e que, assim que a vacina for encaminhada pelo Ministério da Saúde ao Estado, crianças de 5 a 11 anos serão vacinadas sem a necessidade de nenhuma exigência.

“Fomos o segundo estado brasileiro a protocolar junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) documento solicitando a análise técnica para vacinação desse público de 5 a 11 anos”, destaca Florentino Neto, acrescentando que o Piauí começou a vacinar os adolescentes antes mesmo do envio das doses pelo Ministério da Saúde. “Para o governador Wellington Dias vacinar todos os piauienses sempre foi uma prioridade”.



A previsão é de que os imunizantes destinados para a vacinação das crianças cheguem no Piauí em janeiro de 2022. A vacina da Pfizer é a única aprovada no Brasil para esse público. As crianças também terão que receber a primeira e a segunda dose da mesma vacina.



Herlon Guimarães, superintendente de Atenção Básica à Saúde e Municípios da Secretaria de Estado da Saúde, destaca que toda a equipe técnica da atenção básica do estado já está revendo a logística de recebimento e encaminhamento das vacinas, buscando aprimorar cada vez mais o trabalho que já vem sendo feito desde o início da vacinação no estado.



“Seguiremos a logística de distribuição que estamos aplicando desde o inicio da imunização do estado. A partir do momento que o ministério nos informar do envio das doses, teremos o pessoal capacitado para recebê-las e encaminhar para nossa rede de frio, e de lá fazer a distribuição pelo estado. Qualquer recomendação especifica para essas doses que seja comunicada ao estado, nós definiremos a melhor maneira de garantir a chegada dos imunizantes até as crianças piauienses”, apontou o superintendente.



Cobertura Vacinal

O Piauí atingiu 73,77% da população total vacinada com duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19 e, ocupa o segundo lugar no ranking nacional, com o maior número de imunizados. “Isso é resultado de um trabalho criterioso realizado pelo estado e municípios para proteger a população contra esse vírus que já matou 7.270 piauienses”, afirma Florentino.



Para ele, a grande preocupação é a circulação da variante Ômicrom, do novo coronavírus, que deve contaminar, principalmente, as pessoas que não se imunizaram ou concluíram os ciclos de vacinação.



