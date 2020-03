Piauí não possui leitos públicos de UTI suficiente contra o coronavírus

Apesar de não ter registrado nenhum caso de coronavírus, a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) no Piauí não seria suficiente para conter um possível surto de casos graves da doença, é que o revela um levantamento do Jornal Folha de São Paulo divulgado neste domingo (15).

Embora a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) seja de pelo menos um leito de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) para cada dez mil habitantes, o Piauí possui uma média de 0,56, pior índice entre todos os estados da região Nordeste.

(Foto: Arquivo O Dia)



O Piauí só supera o recomendado, de 1,1 leito por dez mil cidadãos, quando considerados os leitos de UTI não vinculados ao SUS, que possui uma média de 5,77 para mesma proporção. Vale destacar que as UTIs, com equipamentos de respiração para ventilação mecânica, são o principal destino para o tratamento de quadros graves de infecções pelo coronavírus.

O Brasil possui cerca de 47 mil leitos, contando UTIs do SUS e privadas, divididos meio a meio em cada sistema. Somando os dois, a média sobe para 2,1 a cada 10 mil pessoas, abaixo da necessidade que vem sendo observada nos países mais afetados.

Segundo a Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi), a rede se assistência do estado conta com 14 hospitais de retaguarda, espalhados pela capital e o interior, para receber em caráter primário casos suspeitos do novo coronavírus. Já para o tratamento de pessoas possivelmente contaminadas, a unidade de referência é Hospital de Doenças Tropicais Natan Portela, em Teresina.



Até a publicação desta matéria, a Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde (Plataforma IVIS) do Ministério da Saúde (MS) havia confirmado 121 casos de brasileiros infectados pelo novo coronavírus e monitorava outros 1.496, um destes no Piauí.











FolhapressBreno Cavalcante