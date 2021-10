Piauí não atinge média de realização de mamografias

A média da realização de mamografias realizadas em mulheres de até 69 anos no Piauí ainda é baixa em relação à meta a ser atingida por estados e municípios. Por lei, o gestor precisa dar uma cobertura de 60% da população com uma mamografia anual. O Estado possui apenas 41,8%.

“Já estava acontecendo uma diminuição da mamografia em 2019. Por lei, o gestor tem que dar uma cobertura de 60% das mulheres até 69 anos com uma mamografia anual. Isso é o que determina a lei. A cobertura do Piauí é de 41,8%, então ela não atingiu a meta. O mais interessante é que a capital Teresina ultrapassa a meta (62,3%). O que faz baixar a meta do Piauí são as cidades do interior”, detalha o médico Luiz Ayrton.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

O mastologista explica que, no interior do Estado, as mulheres são menos sensibilizadas para a importância desse exame, além de existir a dificuldade de acesso. “No interior, as mulheres são menos sensibilizadas a isso. Tem a questão da dificuldade do acesso ao exame, então, geralmente, elas não se deslocam de uma cidade para a outra e terminam não fazendo. Outro fator que atrapalhou nesse processo são as Fakes News. Imagina-se que algumas mídias falsas, que saíram em 2018 a 2019, impactaram na mamografia. Uma delas dizia que o exame daria câncer”, explica.

Outubro Rosa e ações no Piauí

A Fundação Maria Carvalho Santos atua na cobertura mamográfica. A ONG realiza cerca de 1200 mamografias e colabora com resultados positivos no combate ao câncer de mama. Neste ano, por causa da pandemia, a tradicional caminhada do Outubro Rosa em Teresina não irá acontecer.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

“Infelizmente, não está na época de fazermos caminhada. Estamos planejando, para este ano, sensibilizar as pessoas para que continuem ajudando as instituições que trabalham com isso para que elas continuem fazendo projetos autorais ao longo do ano. Mesmo não tendo caminhada, a Fundação Maria Carvalho Santos vai continuar vendendo os seus kits. Ao adquirir o kit, a pessoa estará doando recursos para projetos que possam ser levados a outras mulheres”, pontua Luiz Ayrton, presidente da ONG.

A Fundação atende hoje 52 projetos e já beneficiou mais de 283 mil mulheres no Piauí. “Em 2020, poucos projetos foram feitos. Foram alguns relacionados à educação e lives. Não fizemos ação por causa da Covid. Com isso, daremos início à campanha com o objetivo de colocar para frente alguns projetos que não foram feitos. Temos um projeto muito curioso de genética para poder fazer o exame em todas as mulheres de Teresina que tenham na família mulheres com caso de câncer de mama com menos de 35 anos. Elas terão acesso ao exame de genética, que é um exame caro”, finaliza.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!