Piauí libera 3ª dose contra covid a profissionais da saúde e idosos acima de 60 anos

O Piauí incluiu os profissionais da saúde e os idosos acima de 60 anos na fila de vacinação para receber a terceira dose da vacina contra a covid-19. O anúncio foi feito hoje (29) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) conforme prevê o Plano Nacional de Imunização (PNI).



A dose de reforço segue as mesmas regras dos outros grupos e a aplicação só é liberada para aqueles que completaram o esquema vacinal com a primeira e segunda dose há pelo menos seis meses. No caso das pessoas imunossuprimidas, é preciso ter tomado a segunda há pelo menos 28 dias.

Vale lembrar que o esquema vacinal para receber a terceira dose só e considerado completo se a pessoa recebeu duas doses das vacinas AstraZeneca, Pfizer ou Coronavac, ou se recebeu a dose única da vacina da Jansen.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

O imunizante recomendado para a aplicação da terceira dose nos profissionais da saúde e idosos acima de 60 anos é o da Pfizer BioNTech. Caso haja indisponibilidade deste, a orientação é utilizar a vacina da AstraZeneca.

O secretário de Saúde, Florentino Neto, destacou a alta adesão dos piauienses às vacinas contra o coronavírus e atribuiu a isso a velocidade da campanha estadual de imunização. “Estamos evoluindo na cobertura vacinal contra o coronavírus no Piauí graças à adesão da nossa população à vacina e aos esforços dos municípios em aplicarem rapidamente todas as doses recebidas. Temos um cenário mais estável em consequência da imunização”, diz.

O gestor pede que as pessoas fiquem atentas ao calendário de vacinação e não desperdicem a oportunidade de ser vacinado.

Os dados do vacinômetro do Piauí apontam que o Estado já aplicou 3.107.051 divididas entre 2..054.614 primeiras doses; 1.002.862 segundas doses e 49.575 doses únicas. Entre todos os que já começaram a imunização, o Piauí soma 62,61% da população acima de 18 anos com a primeira dose e 32,07% com a segunda dose. Além dos adultos, já foi iniciada no estado a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos em 100 municípios.

Com informações da Sesapi

