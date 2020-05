Piauí já tem mais de mil casos confirmados de coronavírus, diz Sesapi

O Piauí já contabiliza 1.051 pacientes diagnosticados com Covid-19 e 35 óbitos decorrentes da doença. Os dados constam no boletim mais recente divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesapi) na noite desta quarta-feira (06). Só nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 102 casos sendo 49 em pacientes mulheres e 53 em pacientes homens com idades que variam de 7 a 92 anos de idade.



Ontem, a Sesapi também registrou mais cinco mortes relacionadas ao coronavírus no Estado. Tratam-se as vítimas de duas mulheres e três homens. Elas são de Teresina: uma tinha 74 anos, fazia tratamento contra câncer de mama e estava internada no Hospital São Marcos; e a outra tinha 87 anos, com histórico de diabetes e hipertensão, e estava hospitalizada no Hospital Santa Maria.

Já entre as vítimas do sexo masculino, um deles tinha 72 anos, também era de Teresina, sofria de pneumopatia e faleceu em casa, mas já esteve internado no Hospital Getúlio Vargas. Um outro homem de 67 anos, natural de Cocal e com histórico de diabetes e hipertensão faleceu no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, em Parnaíba também em decorrência da Covid-19.

O quinto e último óbito registrado ontem foi de um senhor de 92 anos com histórico de diabetes. Ele era natural da cidade de Santa Luz, que teve seu primeiro caso registrado, e faleceu no Hospital Regional Manoel de Sousa Santos, em Bom Jesus. No momento já são 78 municípios piauienses com moradores diagnosticados com coronavírus.

O boletim da Sesapi também traz dados a respeito dos testes que resultaram negativos: são 2.566 casos descartados mediante exames laboratoriais e 9.693 casos descartados mediante realização de testes rápidos. 191 pacientes tiveram alta médica após se curarem da Covid-19.

Com relação à ocupação dos hospitais, o Piauí possui atualmente 254 pacientes internados em tratamento contra a Covid-19, sendo que 82 estão em leitos de UTI, 167 estão em leitos clínicos e cinco encontram-se nos leitos de estabilização.

Estado registra a maior confirmação de um dia para o outro

Com os 102 casos confirmados no decorrer do dia de ontem, o Piauí teve a maior quantidade de diagnósticos de Covid-19 já registrada desde o começo da pandemia no Estado. O número é considerado preocupante pelas autoridades competentes porque significa que mais pacientes podem precisar de leitos nos hospitais e também porque isso indica um crescimento vertiginoso da curva da doença em um curto espaço de tempo.



O secretário Florentino Neto pediu que a população reforce as medidas de isolamento domiciliar - Foto: O Dia

De acordo com o secretário de Saúde, Florentino Neto, o Piauí conta atualmente com mais de 235 leitos de UTI disponíveis para Covid-19 e esta quantidade pode ser ampliada. No entanto, ele fez um apelo à população que faça sua parte e permaneça no isolamento social para evitar a propagação da doença e a sobrecarga do sistema de saúde para dar tempo de o poder público agir.

“Ainda estamos na luta para ampliar esses leitos e assim podermos garantir atendimento a todos. Por tudo isso, a gente pede que continuemos trabalhando pelo fortalecimento do isolamento domiciliar. Nós não vencemos esta guerra, estamos trabalhando diuturnamente para vencê-la, mas esse é um objetivo da gestão pública e de cada cidadão e todos nós podemos contribuir com o isolamento domiciliar”, finaliza o gestor.

Maria Clara Estrêla