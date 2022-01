Piauí inicia distribuição de Coronavac para vacinação de crianças nesta segunda (24)

A distribuição de doses da CoronaVac para a imunização de crianças de 5 a 11 anos aos municípios tem início nesta segunda-feira (24) no Piauí, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi). Ao todo, serão enviadas para as regionais de saúde 50 mil doses para a aplicação da primeira dose.

A Sesapi informou que outras 50 mil doses serão deixadas no estoque de vacinas para garantir segunda dose. O imunizante é o mesmo utilizado em adultos e deverá ser aplicado em duas, respeitando o intervalo de 28 dias. As crianças imunossuprimidas, contudo, não receberão a CoronaVac.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Chamamos atenção para o fato de que as crianças imunossuprimidas devem tomar apenas o imunizante da Pfizer”, destaca Herlon Guimarães, superintendente de Atenção à Saúde e Municípios da Sesapi.

Apesar da distribuição, as vacinas ainda não poderão ser aplicadas. A Sesapi afirmou que aguarda uma Nota Técnica da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) com as orientações. A CoronaVac para imunização de pessoas de 6 a 17 anos contra a Covid-19 foi aprovada pela agência reguladora na semana passada.

“Uma notícia alvissareira nesse momento em que precisamos proteger mais e mais pessoas mundo afora. O uso de mais um imunizante para vacinação de nossas crianças vai acelerar o processo de imunização para essa faixa etária ”, disse Florentino Neto, secretário de Saúde do Piauí.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no