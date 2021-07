Piauí identifica foco de peste suína no município de Lagoa de São Francisco

Um foco de peste suína foi localizado em animais de uma propriedade do município de Lagoa de São Francisco, no Norte do Piauí, comunicou a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí (ADAPI). A identificação ocorreu após o produtor alertar para sintomas da doença em suínos, o que foi confirmado através de exames do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Pedro Leopoldo (LFDA/MG).

Segundo a ADAPI, dois animais morreram na propriedade no mês de maio e o produtor relatou o caso ao órgão. Em inspeção no local, os técnicos encontraram outros três suínos com sinais de emagrecimento e andar cambaleantes, que são sintomas da peste.

Foto: Arquivo / O Dia

“O produtor relatou a morte de dois suínos no início do mês de maio, que apresentaram emagrecimento e andar cambaleante. Durante inspeção do SVE, foram identificados três leitões com hipertermia, anorexia, emagrecimento e andar cambaleantes”, disse a diretora da ADAPI, Alexsandra Carvalho.

Ela esclareceu que o foco foi eliminado com a interdição da propriedade, eliminação e destruição dos suínos da propriedade, desinfecção das instalações “O foco já foi saneado. Trata-se de uma propriedade com criação de subsistência. A ADAPI continua mantendo vigilância na região para identificação de possíveis vínculos ou casos suspeitos”, afirmou.

A ADAPI explicou que realiza, de maneira periódica, campanhas de vacinação com o objetivo de esclarecer, principalmente os criadores, a importância de imunizar os animais. O proprietário receberá indenização pelo sacrifício dos animais.

