Piauí: HGV suspende cirurgias eletivas e consultas devido o aumento de casos de Covid

O Hospital Getúlio Vargas (HGV) precisou suspender as consultas ambulatoriais e cirurgias eletivas do Ambulatório Dirceu Mendes Arcoverde devido ao aumento de casos de Covid-19 no Piauí. Assim, as consultas que estavam previstas para o período de 31 de janeiro a 11 de fevereiro foram remarcadas para o período de 22 de março a 1º de abril.

Segundo o diretor-geral do HGV, Osvaldo Mendes, a iniciativa é para que nenhum paciente venha a ser prejudicado. “Tivemos que suspender as cirurgias eletivas e as consultas ambulatoriais, conforme orientação do Comitê de Operações Emergenciais (COE), para evitar um aumento ainda maior de casos de Covid-19, mas tivemos o cuidado de remarcá-las para que nenhum paciente fique prejudicado”, explica Osvaldo Mendes.



(Foto: Reprodução/CCom)

A decisão foi baseada na circular da Sesapi nº 31/2022 de 27 de janeiro de 2022, que trata de ações de combate à pandemia da Covid-19 e que determina que fiquem suspensos os atendimentos ambulatoriais e as cirurgias eletivas no período de 31 de janeiro a 11 de fevereiro de 2022, nos hospitais públicos de gerenciamento estadual.



De acordo com o documento, ficam mantidas as cirurgias de emergência e urgência nas especialidades de neurologia, oncologia, cardiologia, em pacientes internos e da regulação.



Também estão mantidas as consultas de Geriatria, Oftalmologia (trauma ocular), Nefrologia e Pneumologia (tuberculose multirresistente). Além dos exames de PPD para pacientes imunossuprimidos, de hanseníase no Ambulatório de Dermatologia e oncológicos com diagnósticos realizados no Ambulatório de Ginecologia.

Data da consulta reagendamento

01/02/2022 para 22/03/2022

02/02/2022 para 23/03/2022

03/02/2022 para 24/03/2022

04/02/2022 para 25/03/2022

07/02/2022 para 28/03/2022

08/02/2022 para 29/03/2022

09/02/2022 para 30/03/2022

10/02/2022 para 31/03/2022

11/02/2022 para 01/04/2022

