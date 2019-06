Piauí gerou 1.040 novas vagas de emprego em maio, diz Caged

O Piauí acumulou um saldo positivo na geração de empregos durante o último mês de maio, segundo o que consta no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Foram 1.040 postos de trabalho criados, uma variação de 0,36% em relação ao total do mês anterior. No total, foram 9.069 demissões e 8.029 contratações e o setor de Serviços foi o que mais admitiu trabalhadores, com um saldo de 3.271 contratações, seguido do Comércio, com 2.464 contratações, e da Construção Civil, com 1.650 novas vagas preenchidas.



No entanto, apesar de ter sido a área de atividade econômica que mais contratou em maio, o setor de Serviços teve um saldo de geração de emprego de apenas 100 vagas (0,08%). Isto, porque contratou 3.271 trabalhadores, mas demitiu 3.171. Mesmo assim, a situação não é tão preocupante quanto o setor do Comércio, que mesmo gerando 2.464 vagas, demitiu 2.580, terminando o mês com um saldo negativo de menos 116 postos de trabalho.

Somente a Construção Civil, A Indústria de Transformação, Serviços, Administração Pública e Agropecuária tiveram saldo positivo na geração de emprego em maio, ou seja, contratam mais que demitiram. A Construção Civil, por exemplo, foi o setor com o melhor saldo final, tendo gerado 673 novos postos de trabalho (contratou 1.650 pessoas e demitiu apenas 977).

Acumulado do ano

O que chama a atenção é que mesmo com o bom desempenho geral no mês de maio, se observarmos o acumulado do ano, o Piauí apresenta, na verdade um saldo negativo na geração de novos postos de trabalho nos cinco primeiros meses do ano. Em 2019, o Estado admitiu 38.544 profissionais no setor público e no privado, no entanto, demitiu 40.046, ou seja, perdeu 1.502 vagas com carteira assinada. A variação negativa é de 0,52 em relação a 2018.

Novamente, foi o setor de Serviços que puxou as contratações este ano, tendo admitido 15.630 pessoas, embora acumule, também, o maior número de demissões (17.205). Significa dizer que Serviços foi a área de atividade econômica que mais contratou e que mais desligou funcionários no Piauí em 2019, chegando a maio com um saldo negativo de 1.575 vagas perdidas.

Somente a Construção Civil (1.184 vagas geradas), a atividade Extrativa Comercial (34 vagas geradas) e a Agropecuária (94 vagas geradas) apresentam saldo positivo no número de postos de trabalho abertos em 2019 no Piauí. Além de Serviços, setores como a Indústria de Transformação, o Serviço Industrial de Utilidade Pública, o Comércio e a Administração Pública, perderam mais vagas do que admitiram novos profissionais.



Foto: Agência Brasil

Municípios

De acordo com o Caged, a Capital, Teresina foi onde se registrou o maior número de contratações em 2019, com 5.714 novos postos de trabalho preenchidos. Assim como o Estado como um todo, Teresina teve saldo positivo na geração de empregos, com um total de 300 novas vagas criadas. É que foram somente 5.414 demissões em relação às mais de 5.700 admissões.

Oeiras é que apresenta uma situação preocupante, segundo o Ministério do Trabalho. Durante o mês de maio, este município contratou somente 40 pessoas formalmente, mas demitiu 68, ou seja, teve um saldo negativo na geração de vagas de emprego de 1,305, tendo perdido 28 postos de trabalho.

Maria Clara Estrêla