Piauí está sob alerta de temporais para as próximas horas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para as pancadas de chuvas que devem atingir o território piauiense nessa segunda (03) e terça-feira (04). O aviso emitido pelo órgão classifica como “grande perigo” a previsão de volume das precipitações e da força dos ventos.

Leia também: Vídeos: Em Oeiras, moradores registram alagamentos em vários pontos da cidade

O alerta teve início às 14h desta segunda (03) e segue valendo até às 9h da manhã da terça (04). As chuvas devem ser superiores a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia e os ventos podem passar de 100 km/h.

Foto: Reprodução

O climatologista Werton Costa explicou que o alerta do Inmet leva em consideração a instabilidade detectada entre a Amazônia e o faixa do sertão, “Formação nesse momento de linhas de instabilidade entre a faixa amazônica e o sertão nordestino. Linha de instabilidade em deslocamento para Teresina nas próximas horas”, afirmou.

O aviso especifica que há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário. Ao todo, o alerta envolve 201 cidades de Norte a Sul do Piauí.

Nível de rios

A previsão de mais chuvas para as próximas horas aumentou a preocupação dos órgãos estaduais com relação ao nível do Rio Parnaíba . Em Teresina, por exemplo, a vazão ultrapassou o alerta de risco e evolui para atingir o volume de risco de inundações. Antes do novo alerta do Inmet, a Defesa Civil do Piauí havia comunicado que a situação do Parnaíba estava estável e deveria instabilizar nas próximas horas.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no