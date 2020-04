Piauí está em alerta para chuvas intensas pelos próximos dias

Final da primeira quinzena de abril e a intensidade das chuvas que caem no Piauí, levando em conta o acontecido nos anos anteriores, deveria começar a reduzir. No entanto, o que se observa nas previsões meteorológicas é que mesmo espaçadas, as precipitações que acontecerem nos próximos dias deverão vir em um volume maior.

E o Piauí inteiro, todos os seus 224 municípios, encontra-se em alerta para o risco de temporais e rajadas de vento nos próximos dias. É isto o que atestam o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Conforme a previsão do Inpe, há chances moderadas de fenômenos meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas.

O Piauí está sob condições favoráveis para a ocorrência de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Isso deverá acarretar em volumes expressivos de chuva em alguns pontos de Norte a Sul do Estado. A previsão mais detalhada aponta que nos próximos dias deve chover entre 20 e 30 milímetros por hora e essas precipitações devem vir acompanhadas de ventos intensos entre 40 e 60 Km/h.

“Há baixo risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, detalha o aviso de mau tempo. Este alerta se aplica mais precisamente às regiões Sudeste, Centro-Norte, Sudoeste e Norte piauiense.

Piauí tem três cidades entre as com maior acumulado de chuva do país

Além de emitir o alerta de mau tempo, o Inpe e o Inmet destacaram ainda que o Piauí possui três municípios integrando a lista das cidades com os maiores acumulados de chuva nas últimas 48 horas. São elas Uruçuí, que com 67,4 milímetros ocupa a sexta posição no ranking nacional; Caracol, ocupando a oitava posição com acumulado de 57,4 milímetros; e, por fim, Bom Jesus, com média acumulada de chuva de 57,4 milímetros, na nona posição no ranking nacional.

