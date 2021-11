Piauí: escolas de tempo integral lançam editais de processo seletivo para estudantes

As escolas da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgaram editais que compreendem as normas para o processo de matrícula de estudantes interessados em cursar a 1ª série do Ensino Médio, nos Centros Estaduais de Tempo Integral em 2022.

Os estudantes interessados em ingressar no Ensino Médio de tempo integral na rede estadual de ensino já podem acompanhar os editais dos processos seletivos para efetivação da matrícula. O exame classificatório ocorrerá para as escolas que ofertam o Ensino Fundamental e Ensino Médio conforme publicação em editais na página da Seduc.

No Centro de Ensino de Tempo Integral João Henrique de Almeida Sousa, o exame compreenderá o preenchimento de vagas referentes à 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio em Tempo Integral para o ano letivo de 2022, sendo que para as 2ª e 3ª séries será apenas cadastro de reserva. Para a 1ª série estão disponíveis 90 vagas, sendo 81 vagas para a comunidade em geral; e nove vagas para pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimentos e altas habilidades/superdotação.

(Foto: Divulgação/Seduc)

O período de inscrição compreende as datas de 8 a 16/11/2021. Os documentos, descritos no edital, deverão ser entregues na secretaria da escola, das 7h às 13h (horário local).

Para o Ceti Desembargador José de Arimathéia Tito, localizado na cidade de Piripiri, está disponível o edital para exame classificatório no 6º ano do Ensino Fundamental. São destinadas 60 vagas, sendo destinadas 10% das vagas previstas para Pessoas com Deficiência (PCD).

As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas dos dias 9 a 24 de novembro de 2021 (dias úteis), de 8h às 11h30, e no turno da tarde de 14h às 16h30 na secretaria.

Ao longo da semana, os demais centros de tempo integral deverão lançar seus editais para os respectivos exames classificatórios.

