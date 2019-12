Piauí: Escola da rede estadual organiza festival de gibis

Com o objetivo de incentivar a leitura, o CETI José Pereira da Silva, localizado no bairro Cidade Industrial, zona Norte de Teresina, organizou a 1ª edição do "HQ no CETI", evento que destaca a importância das histórias em quadrinhos no processo de ensino e aprendizagem. Por serem gêneros discursivos que alinham diretamente as linguagens verbais e imagéticas, os quadrinhos possuem histórias relevantes que podem ser facilmente trabalhadas nas salas de aula.



Além de uma programação com diversas atividades, o encontro proporcionou a abertura oficial da "gibiteca", um espaço destinado aos alunos que se interessam pela interpretação. "Os HQs são peças fundamentais para despertar a motivação dos alunos para os conteúdos trabalhados em salas de aulas e, principalmente, aumentar a curiosidade e aperfeiçoar o senso crítico para as questões sociais", afirma Francisco Ildene, professor de artes e idealizador do projeto.

O evento, que reuniu os alunos de 1° e 2° anos do ensino médio, também contou com um desfile de fantasias inspiradas nos personagens em quadrinhos. "Os alunos usaram materiais recicláveis para confeccionar os trajes. Foi uma oportunidade para eles alinharem a sustentabilidade com a paixão pela nona arte", finalizou a diretora Maria do Amparo.