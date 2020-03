Piauí envia 41 homens do 2º BEC para reforçar a segurança no Ceará

O 2º Batalhão de Engenharia de Construção do Piauí, o 2º BEC, enviou neste sábado (29) 41 homens de sua tropa para atuarem no reforço da segurança no Ceará. O estado vizinho tem assistido a uma escalada da violência após a greve de policiais militares e vem recebendo apoio de algumas unidades da Federação e do próprio Governo Federal para conseguir manter a ordem e garantir a segurança da população.



O envio do pelotão piauiense se deu após a prorrogação, pelo presidente Jair Bolsonaro, da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) que permite que a Força Nacional e Forças Armadas atuem no reforço da segurança em casos excepcionais. Os 41 homens do Exército aqui no Piauí vão atuar na cidade de Juazeiro do Norte.



Foto: Divulgação/2ºBEC

O pelotão já se encontrava de sobreaviso desde o último dia 18 de fevereiro, quando recebeu a ordem para fazer o planejamento logístico da operação. O grupo é formado por militares de diferentes especialidades.

Vale lembrar que o 2º BEC é tropa operacional do 1º Grupamento do Exército, que tem sede em João Pessoa, na Paraíba, e já possui parte de seu efetivo atuando em outras missões do Exército Brasileiro como a pavimentação de um trecho da BR-222 no Maranhão, a pavimentação da rodovia MA-034 e também os trabalhos de melhoria na Barragem de Tucutu, em Pernambuco.

Da Redação